Coesfeld. In einer Gemeinschaft Obst und Gemüse anbauen. Den Prozess vom Aussäen bis zur Ernte selbst begleiten und am Ende Lebensmittel auf dem Tisch haben, deren Ursprung man ganz genau kennt. Was jetzt noch eine Idee ist, soll schon bald Realität werden: eine solidarische Landwirtschaft. Zumindest, wenn die Gruppe Coesfeld for Future genug Unterstützer für ihren Traum findet.

Von Jessica Demmer