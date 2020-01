Die Sitzung begann nach der Messe in der Lamberti-Kirche mit einem Frühstück im Pfarrheim, heißt es im Pressebericht. Mit den Worten „Es lebe Christus, der König“ eröffnete der scheidende Brudermeister Heiner Kloster dann den offiziellen teil der Versammlung. Nach den Geschäftsberichten der einzelnen Gruppen und der Gesamtbruderschaft standen Vorstandswahlen an.

Der neue Brudermeister Steffen Große Thier hat in den vergangenen Jahren bereits viele Erfahrungen in der Vorstandsarbeit als Schriftführer gesammelt, so der Bericht. Turnusgemäß standen auch die erste Kassiererin sowie der zweite Schriftführer zur Wahl. Hier wurden Walburga Schumacher als Kassiererin sowie Julien Wilde als zweiter Schriftführer einstimmig gewählt. Tim Rohe wurde erster Schriftführer und löst damit Steffen Große Thier ab.

Ebenfalls neu gewählt wurde das komplette Offizierskorps: Als Major tritt Frank Wichtrup die Nachfolge des scheidenden Siegfried Eing an. Auf Jürgen Rabe folgt als Hauptmann Michael Eing. Neuer Zugführer wurde Tim Wischmeyer und als Königsadjutanten wurden Manuel Eing und Michael Hilgenberg gewählt. Fahnenoffiziere wurden Sebastian Langener, Lukas Segbert, Mike Langener, Julian Richter und Robin Hengst.

Aufgrund ihrer jahrelangen Tätigkeit und ihres Einsatzes zum Wohl der Bruderschaft wurden Siegfried Eing als Ehrenoberst und Heiner Kloster als Ehrenbrudermeister von der Versammlung gewählt.