Dita hängt jetzt doch noch bei der VHS

Coesfeld. Jetzt hängt es doch noch auf den Fluren der Volkshochschule: das Portrait von Dita von Teese in Strapse, das im vergangenen Sommer Schlagzeilen machte. Mit Zigarette in der Hand steht die Burlesque-Tänzerin entspannt vorm Spiegel. Genauso locker genießt Arianna Sanna, die Künstlerin, die das Bild gemalt hat, die Eröffnung der Ausstellung. Ein Glas Sekt in der Hand. Sie lächelt. Freut sich mit den anderen neun Künstlerinnen, die Arbeiten zu der Retrospektive beigetragen haben, über die Ankündigung von Gudrun Kenning, Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur bei der VHS, dass auch in Zukunft solche Ausstellungen stattfinden sollen. „Es ist uns ein Anliegen, dass alle in der VHS Kreativen zeigen können, wie sich ihre Fähigkeiten entwickelt haben“, betont Kenning. Zu den Öffnungszeiten der VHS zu sehen sind in den nächsten Wochen Arbeiten aus drei Mal-Kursen von Karola Wortmann (Montag, Donnerstag, Seniorenatelier).

Von Detlef Scherle