Zuschauer beeindruckend in das Land der Mitte entführt

Coesfeld (mp). Mit Donnergrollen, Sturm und Regen beginnt die faszinierende Show des Chinesischen Nationalcircus am Samstag in der Bürgerhalle. Die jungen Artisten der „Hunan Acrobatic Troupe of China“ werden von einem gewaltigen Bergrutsch überrascht, so dass sie nicht zum Chinesischen Neujahrsfest ihre Familien besuchen können. Sie beschließen allen zu zeigen, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben. Die Besucher in der fast ausverkauften Bürgerhalle werden von den 30 Artisten mitgenommen in eine fantastische Welt der Akrobatik, Jonglage und Artistik, dass die „Ah’s“ und „Oh’s“ im Zuschauerraum sich immer wieder mit dem begeisternden Applaus vermischen.

Von Marlies Prost