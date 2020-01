Stadt nimmt Unterschriftenliste entgegen

Coesfeld. Klemens Niehoff, Betreiber der Coesfelder Stoffzentrale, hat gestern mehr als 2000 Unterschriften an Bürgermeister Heinz Öhmann (Mitte) und Stefanie Borgert, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Vereins, überreicht. Mit dieser Aktion soll erreicht werden, dass die Stoffzentrale außerhalb der Innenstadt ein neues Ladenlokal eröffnen kann. Heinz Öhmann machte deutlich, dass ihm ebenfalls wichtig ist, das Geschäft in Coesfeld zu erhalten, und zwar in der Innenstadt, wie die Stadt mitteilt. Gemeinsam wurden deshalb drei mögliche Optionen besprochen, wie die Stoffzentrale in der Innenstadt gehalten werden kann. Die Stadt bietet ihre Unterstützung an und macht neben zwei weiteren Möglichkeiten den konkreten Vorschlag, für die Dülmener Straße eine befristete Ausnahme zu machen, damit die Stoffzentrale anschließend in die City zurückziehen kann. Klemens Niehoff wird die Möglichkeiten bis Ende des Monats prüfen, dann wird gemeinsam weiter beraten.

Von Allgemeine Zeitung