Große Momente mit Mozart

Coesfeld. Das nächste große Projekt des Jakobichors wird die Missa brevis Nr. 9 in B-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart sein. „ Ich habe mit euch noch nie ein richtig klassisches Projekt gemacht“, wird Chorleiter Reinhard Mensing im Pressebericht zur Hauptversammlung zitiert. „Die Mozartmesse hat fast nur Choranteile, was unserem eigentlichen Stil aber treu bleibt. Wenig solistisch, hauptsächlich Chor“, so Mensing in seinen Ausführungen. Es wird dann im Laufe des Jahres noch einige Gestaltungen der Gottesdienste geben. Für den 8. März um 17 Uhr ist eine kirchenmusikalische Andacht in der Fastenzeit geplant. Ein Probentag dafür ist für den 29. Februar angesetzt.

Von Allgemeine Zeitung