Großer Büttabend in der Coesfelder Bürgerhalle

Coesfeld. Die Karnevalsgesellschaft Die-La-Hei hat einen neuen Regenten. Es ist fast 22 Uhr, als sich am Samstag beim großen Büttabend in der Bürgerhalle die Türen öffnen und Markus Hüwe unter dem Jubel der Narren in den Saal einzieht.