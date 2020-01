Dancing Dinner geht in die nächste Runde

Coesfeld. Abwechslungsreiche Tanzeinlagen, einladene Gerichte, außergewöhnliche Unterhaltung: Darauf können sich Gäste des Dancing Dinners am Freitag (14. 2.) in den Räumen der Fabrik in Coesfeld, Dreischkamp 26, freuen.