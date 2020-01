Gedenken auf den alltäglichen Wegen

„Wir freuen uns über die riesige Anteilnahme“, sagt Wolfgang Jung, ebenfalls Vertreter des Initiativkreises, bei der anschließenden Gedenkfeier in der überfüllten Synagoge. Porträts jüdischer Mitbürger hängen in den Fenstern, ein Beamer wirft das bekannte Bild all derer an die Wand, die sich im Dezember 1941 zum Transport nach Riga im Schlosspark sammeln mussten. Für fünf von ihnen sind gerade Stolpersteine verlegt worden. Claudia Haßkamp vom Initaitivkreis zeigt auf die Gesichter. „Wir sind froh und dankbar, dass heute der Anfang gemacht ist und die ersten zehn Stolpersteine für jüdische Coesfelderinnen und Coesfelder verlegt worden sind“, sagt sie in ihrer Ansprache. Sie dankt den Ratsvertretern, die sich Mitte 2019 einstimmig dafür ausgesprochen hatten, das Projekt, durch das in 24 Ländern der Welt bereits 75 000 Steine verlegt worden sind, auch in Coesfeld umzusetzen. Und sie dankt der Bürgerstiftung für die finanzielle Unterstützung. „Stolpersteine sind ein ergänzender wichtiger Mosaikstein im Rahmen einer gesamtstädtischen Erinnerungskultur“, so Haßkamp. Sie seien auf den alltäglichen Wegen heutiger Stadtbewohner immer sichtbar. „Wir holen die Menschen, die tatsächlich einmal gelebt haben, ihre Namen und Lebensgeschichten ins alltägliche Bewusstsein der heutigen Coesfelder zurück.“

„Heute ist ein denkwürdiger Tag für die Stadt Coesfeld“, kommentiert Stellvertretender Bürgermeister Gerrit Tranel den Auftakt zum Stolpersteinprojekt, das er „eine Gegenbewegung zum Vergessen“ nennt. Die Erinnerungskultur in Coesfeld sei vielfältig. Aber „ein Zuviel an Gedenken gibt es nicht.“ Er dankt den Initiatoren, denen, anders als bis dahin befürchtet, „natürlich keine Kosten“ für den Einsatz des Bauhofs entstünden, und appelliert an die Zuhörer heute gegenüber neuerlichem Antisemitismus und Rassismus wachsam zu sein.

„Alle Menschen sind von Geburt an gleich und frei“, lassen die Theo-Singers der Heuss-Realschule eine Vertonung der Menschenrechtsartikel hören. Schülerinnen aus der AG Kreatives Schreiben des St.-Pius-Gymnasiums lesen eigene lyrische Texte zum Thema – und haben Tränen in den Augen.