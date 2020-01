Einstimmig für Eliza Diekmann

Der vollen Zustimmung der Grünen kann sich Eliza Diekmann aber nun sicher sein. Der Wahl vorausgegangen war eine Gesprächsrunde, in der sich die Kandidatin persönlich vorstellte und Rede und Antwort stand. Die Themen waren breit gefächert: Windenergie, Schulen, Westfleisch, Verwaltung, Klimaschutz, Verkehr in der Innenstadt, Parkplätze oder auch Ladenleerstände. „Hinsichtlich der Mieten müsste man auch über neue Modelle nachdenken, zum Beispiel über eine Staffelmiete wie in Osnabrück“, so Diekmann. Sie wünsche sich mehr inhabergeführte Geschäfte mit individuellem Sortiment. Ihr finales Wahlprogramm plane sie Ende März vorzustellen. Darüber, dass sie als parteilose Kandidatin ins Rennen geht, unterstützt vom Kleeblatt-Bündnis, sei sie sehr glücklich. „So kann ich die Themen wirklich ganz neutral betrachten.“

Einig waren sich die Coesfelder Grünen auch bei den Vorstandswahlen. Norbert Vogelpohl wurde als Ortsverbandssprecher einstimmig im Amt bestätigt, ebenso Christian Tiepold als Kassierer. Sarah Albertz wird neue Ortsverbandssprecherin – nachdem das Amt im vergangenen Jahr vakant gewesen ist. Neue Beisitzer sind: Mareike Raack, Hans-Jürgen Braukmann, Josef Flögel, Angela Coulibaly, Christoph Wolfers und Eberhard Knost. Neue Kassenprüfer sind Erich Prinz und Jens Keull.

In seinem Rückblick erinnerte Norbert Vogelpohl an die Grüne Filmreihe, an einen Infoabend zur Rentenpolitik, an die Radtour im Sommer oder auch an den erfolgreichen EU-Wahlkampf. „Außerdem konnten wir neue Mitglieder gewinnen.“ Dies bestätigte Kassierer Christian Tiepold. „2019 hatten wir noch 32 Mitglieder, aktuell sind es 42. 2014 lagen wir noch bei 24 Mitgliedern.“ Während das Durchschnittsalter 2019 noch 56 Jahre betrug, sind es jetzt 52 Jahre.

Abschließend blickten die Grünen auf ihren politischen Veilchendienstag am 25. 2. mit Eliza Diekmann, Ricarda Lang und Mona Neubaur. Am 19. Februar soll die Listenaufstellung für die Kommunalwahl folgen, zwischen Ostern und Pfingsten werden die Direktwahlkreise besetzt und das Wahlprogramm verabschiedet.