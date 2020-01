Diese Straftat brachte sozusagen das „Fass zum Überlaufen“, heißt es im Polizeibericht vom Mittwoch. In den vergangenen Monaten sorgte der Coesfelder in der Innenstadt mehrfach für polizeiliche Einsätze. Bei den Einsatzgründen handelte es sich in den meisten Fällen um Diebstähle, Sachbeschädigungen und Beleidigungen. Mehrere Geschäfte hatten dem Mann aufgrund seines Verhaltens bereits Hausverbote ausgesprochen. Der Diebstahl mit Waffen als Straftatbestand wurde seitens der Staatsanwaltschaft in Münster und dem Amtsgericht Coesfeld als so schwerwiegend angesehen, dass ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. Diesen vollstreckten die Polizisten im Rahmen eines Einsatzes am Montagnachmittag. Hier soll er mehrere Frauen auf sexueller Basis belästigt haben. Bisher hat sich nur eine Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.