Von Konzert zu Konzert durch die City

15 Jahre Nightgroove – „da hat die Generation der Fans schon einmal gewechselt“, meint Barkhausen schmunzelnd. Nicht gewechselt habe hingegen das bewährte Konzept, eine Vielfalt verschiedener Musikrichtungen anzubieten, die die Menschen generationenübergreifend anspreche. Und auch auf die vielen Veranstaltungspartner und Sponsoren ist Barkhausen stolz, die dem Nightgroove seit Jahren die Treue halten. „Bis jetzt habe ich auch für dieses Jahr noch keine Absage bekommen“, freut sich der Organisator.

Zwischen 16 Konzerten in 13 gastronomischen Betrieben können Musikfans dann am Samstag nach Ostern durch die City flanieren. Fest steht schon der Auftritt der Joyful Singers in der Lambertikirche sowie das Konzert von Cheapdirt – einer AC/DC-Coverband – in der Arena Sportsbar. Auch der Gig von Threesome, die Rock 'n' Roll und Rockabilly-Flair in die Bäckerei Ebbing bringen, ist bereits fix. Ebenso dürfen sich Fans wieder auf den Lonely Hearts Club freuen. Hier stehe allerdings die Location noch nicht fest.

Bei der Auswahl der Bands legt Barkhausen neben einem abendfüllenden Programm vor allem Wert auf Qualität und eine Ausgewogenheit der musikalischen Stilrichtungen. „Natürlich gucken wir auch, was seitens der Gastronomen gewünscht ist“, betont Barkhausen. Und nicht zuletzt setze er auch auf regionale und lokale Bands, die „die Musikszene vor Ort präsentieren“.

Von gutem Wetter sei die Veranstaltung zwar nicht abhängig, „aber es macht natürlich mehr Spaß in lauer Nacht zwischen den Veranstaltungen zu spazieren und sich auf der Straße zu treffen“, hofft Barkhausen auf einen Abend ohne Regen. Der Kartenvorverkauf zum gewohnten Preis von 13 Euro startet am 19. März. An der Abendkasse kosten die Karten 16 Euro. 7 Wer mit seiner Band beim Nightgroove spielen möchte, kann sich über die Homepage der Veranstaltung melden: | nightgroove.de/coesfeld