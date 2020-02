Aus für Stiftungs-Büro in der Pfauengasse

Coesfeld (ct). Geplatzt ist das Vorhaben der Bürgerstiftung Coesfeld, im Erdgeschoss des Natz-Thier-Hauses in der Pfauengasse eine Geschäftsstelle einzurichten (wir berichteten). Im Laufe monatelanger Verhandlungen mit der Stadt Coesfeld als Eigentümerin der Immobilie, habe sich die Bürgerstiftung kontinuierlich weiterentwickelt, neue Herausforderungen seien absehbar und in Vorbereitung. Vor diesem Hintergrund sei der Stiftungsvorstand einstimmig zu der Erkenntnis gekommen, dass das Natz-Thier-Haus aktuellen Anforderungen und zukünftigem Wachstum nicht gerecht werde, heißt es in einer Presseerklärung des Vorstandes.