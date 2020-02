Bald steigt der 40 000. Fahrgast ein

Damit der Bus auch an fünf Tagen in der Woche und zehn Stunden am Tag von 8 bis 18 Uhr zuverlässig fahren kann, engagieren sich rund 30 aktive Fahrer im Verein, insgesamt hat dieser rund 70 Mitglieder, allesamt ehrenamtlich. „Wir brauchen rund 25 Fahrer in der Woche und die haben wir Gott sei Dank auch“, freut sich Dietmar Hille, der selbst Touren fährt. „Das macht mir Spaß. Man kommt oft ins Gespräch, gerade mit den Stammgästen mit denen ich mich auch über private Dinge austausche“, beschreibt er die Atmosphäre. Der Vorsitzende erinnert sich noch mit einem Schmunzeln an die erste Fahrt. „Auf der gesamten Strecke konnten wir nur einen Fahrgast begrüßen, einen 13-jährigen Schüler. Er stieg in Lette zu, um seinen Freund in Coesfeld zu besuchen.“ Seitdem habe sich viel getan. „Schüler nutzen den Bus heute auch noch, es steigen aber auch viele Rentner zu.“ Und die kennen den Bus ganz genau. „Einmal war er in der Werkstatt und wir mussten mit einem baugleichen fahren, der allerdings ein anderes Kennzeichen hatte. Eine ältere Dame wollte deshalb nicht einsteigen“, berichtet Dietmar Hille eine kleine Anekdote.

30 Haltestellen gibt es in Coesfeld, Lette und Goxel. „Am häufigsten frequentiert wurden 2019 die Haltestellen Lambertikirche mit 3116, der Bahnhof mit 2491 und das Krankenhaus mit 1906 Ein- und Ausstiegen.“ Die am wenigsten genutzte Haltestelle ist der Baurat-Wolters-Weg mit 52 Ein- und Ausstiegen. „Immer wieder werden wir nach zusätzlichen Haltestellen gefragt, zum Beispiel in anderen Wohngebieten wie dem Brink. Aber das ist mit den derzeitigen Begebenheiten nicht zu realisieren. Dafür wäre ein zweiter Bus mit noch einmal rund 30 Fahrern nötig.“ Zusätzliche Haltestellen seien zwar möglich, erforderten aber einen hohen Verwaltungsaufwand, weil jede Haltestelle vom Regionalverkehr Münsterland (RVM) genehmigt und konzessioniert werden müsste, berichtet Dietmar Hille, der mit seinen Mitstreitern aktuell viel zu tun hat. Denn Dezember, Januar und Februar seien die fahrgaststärksten Monate.

Gestiegene Fahrgastzahlen ergeben auch gestiegene Einnahmen. In 2019 lagen diese bei 11 284 Euro, im Jahr 2018 noch bei 9758 Euro. Insgesamt hat der Bürgerbus schon mehr als 42 000 Euro eingefahren – bei Fahrpreisen für Erwachsene von einem Euro innerhalb der Ortsteile und „grenzüberschreitend“ von 1,50 Euro. „Wir bewegen uns um eine schwarze Null“, ist der Vorsitzende zufrieden. Erfreulich sei auch die Spendenbereitschaft der Fahrgäste, so erhielt das Team 2019 rund 960 Euro. „Damit ermöglichen wir zum Beispiel Fahrerausflüge.“ Denn nicht nur die Arbeit, sondern auch Geselligkeit spiele im Verein eine wichtige Rolle.

Ein besonderes Ziel gebe es für das nächste Jahr auch schon. „In Zukunft hoffen wir jährlich auf 10 000 Fahrgäste, den 50 000. Gast erreichen wir dann 2021 ganz bestimmt“, zeigt sich Dietmar Hille optimistisch.