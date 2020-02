96,5 Prozent Zustimmung für Gerrit Tranel

Coesfeld (ds). Seit heute Abend ist Gerrit Tranel auch offiziell der Bürgermeisterkandidat der CDU Coesfeld. Der 50-jährige Diplom-Wirtschaftsgeograf wurde bei der Aufstellungsversammlung des Stadtverbandes in der Gaststätte Zum Coesfelder Berg mit 96,5 Prozent der Stimmen gewählt. 82 der 86 anwesenden Mitglieder votierten mit „Ja“, nur drei mit „Nein“. Eines enthielt sich. Tranel führt gleichzeitig die Liste der 19 CDU-Ratskandidaten an, die ebenfalls aufgestellt wurde. Er will nach eigenem Bekunden „den Schwung der Bürgermeisterkandidatur mitnehmen“, um auch seinen Wahlbezirk wieder für die CDU zu holen. „Einfach machen für Coesfeld, für Lette, das will ich tun“, kündigte er bei seiner Vorstellung (Bild) an. | Ausführlicher Bericht folgt

Von Detlef Scherle