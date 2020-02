„Bäumchen wechsle dich“ in den Bezirken

Coesfeld. Bei der nächsten Kommunalwahl am 13. September sollten die Coesfelder vor dem Aufsuchen des Wahllokals noch einmal genau auf ihre Benachrichtigungskarte schauen, denn viele Grenzen der 19 Wahlbezirke in der Stadt ändern sich. Das führt zu einem „Bäumchen wechsle dich“, von dem mehrere Hundert Wahlberechtigte betroffen sind. Das ist – wie berichtet – die Folge eines Urteils des NRW-Verfassungsgerichtshofs, nachdem die Zahl der Wahlberechtigten in den Bezirken nach oben und unten nicht mehr als 15 Prozent abweichen darf. Früher galten 25 Prozent. „Das Urteil ist eindeutig“, hob Benno Eink vom Wahlamt der Stadt in der Sitzung des Wahlausschusses hervor – daher habe man keine andere Wahl gehabt, als die Bezirksgrenzen zu verschieben. Dabei, so versicherte er, sei darauf geachtet worden, dass Straßen nicht auseinandergerissen werden: „Nachbarn sollen nicht in unterschiedliche Wahllokale gehen müssen.“ Der Wahlausschuss der Stadt Coesfeld billigte gestern einstimmig die Änderungsvorschläge, die die Stadtverwaltung gemacht hatte, um die neuen Vorgaben erfüllen zu können. Sechs Bezirke wurden größer gemacht, acht kleiner.

Von Detlef Scherle