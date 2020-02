Schwer verletzte Person nach Auffahrunfall und Überschlag

Ein Unfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich heute gegen 18 Uhr auf dem Druffelsweg kurz hinter der Kreuzung mit dem Grenzweg. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war eine Pkw-Fahrerin, die auf dem Druffelsweg in Richtung Daruper Straße unterwegs war, aus ungeklärter Ursache auf einen am Straßenrand geparkten Pkw aufgefahren. Dabei überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr barg die Frau, zu deren Herkunft und Alter die Polizei am Abend keine Angaben machen konnte. Der Druffelsweg war für die Unfallaufnahme zwischen Grenzweg und Grimpingstraße gesperrt. Foto: Christine Tibroni

Von Allgemeine Zeitung