Gemeinsam Coesfeld weiter stärken

Coesfeld. Am Ende stand ein Ziel ganz oben: Coesfeld voranbringen. Die Mitglieder des Arbeitskreises Handel und Gastronomie des Stadtmarketing Vereins diskutierten bei ihrer Sitzung am Mittwochabend im Brauhaus lange und angeregt über Aktuelles, Zukünftiges, Ziele, Erwartungen und neue Arbeitsweisen. „Wir brauchen die Gemeinschaft, um die Veranstaltungen in der Stadt lebendig zu gestalten und weiter zu entwickeln“, appellierte Stefanie Borgert, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Vereins an die rund 40 Anwesenden, sich (noch) mehr einzubringen. Mit regelmäßigen Jour Fixes schlug sie neue Arbeitsformen vor, um Aufgaben nicht nur auf mehrere Schultern zu verteilen, sondern sie auch schneller umsetzen zu können.

Von Jessica Demmer