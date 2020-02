COESFELD. Über die Haustür haben sich unbekannte Täter am Donnerstag Zutritt zu einem Haus an der Steinbickerstraße verschafft. Sie kamen zwischen 6.30 Uhr und 17.20 Uhr. Die Täter nahmen Bargeld mit und entkamen unerkannt. Hinweise von eventuellen Zeugen nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541 / 140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung