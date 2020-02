Jetzt schon an die kommenden Ferien denken

COESFELD. Für die „freie Zeit“ im Sommer sowie in den Oster- und die Herbstferien haben Stadt und Coesfelder Vereine und Institutionen ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder auf die Beine gestellt. Für die städtischen Betreuungsangebote sind Anmeldungen erforderlich, die erstmalig am Dienstag (11. 2.) ab 7 Uhr entgegengenommen werden. Anmeldungen sind nur online möglich. In Ausnahmefällen, wenn die Technik fehlt, auch persönlich bei Gabi Kaudewitz, Stadtschloss, Bernhard von Galen Str. 10, Zimmer 230. Telefonisch oder per Mail werden keine Anmeldungen entgegengenommen. 0 Osterferien: Die Osterferien starten mit dem Harry-Potter-Medienprojekt „Das Trimagische Projekt“: Vom 6. bis 9. 4. in der Pestalozzischule für 10- bis 14-Jährige. Sie können einen eigenen Film drehen oder Trickfilme gestalten. Außerdem wird ein Harry Potter Escape Room gestaltet. In der zweiten Osterferienwoche öffnet das Jugendhaus Stellwerk im Zuge des Projektes „Natürlich gut!“ seine Türen für Sechs- bis Zwölfjährige. Sie können Workshops rund um das Thema „Natur“ erkunden. Upcycling, Backen, Werken und eine Stadtrally gehören ebenfalls dazu. 0 Sommerferien: Die werden eröffnet mit der Kinderstadt „Klein-Kuhfeld“ vom 29. 6. bis 10. 7. in der Theodor-Heuss-Realschule. Die Kinder regieren ihre eigene Stadt und arbeiten in verschiedenen Berufen. Die Kinderstadt findet erstmals unter dem Motto „Klimastadt Klein Kuhfeld“ statt. Hierbei spielt das Thema Klimaschutz eine große Rolle.

Von Allgemeine Zeitung