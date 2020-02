Heimat auf drei Ebenen erschließen

Die Ausstellung, die auf Wolanewitz’ neuestem Buch „Sie sprechen aber gut Deutsch“ basiert, erschließt den Heimatbegriff multimedial auf drei Ebenen. Auf zehn Schautafeln sind die Schicksale der Betroffenen dargestellt. „Außerdem gibt es noch einen zehnminütigen Film von Susanna Wüstneck, der sechs weitere Schicksale zeigt“, erklärt Wolanewitz. „Und über die Biparcours-App können Schüler die Ausstellung im Nachgang anhand von 20 Fragen reflektieren“, sagt die Kreisheimatpreisträgerin. Und das komme besonders gut an. „Die Resonanz der Lehrer ist sehr gut“, weiß Wolanewitz aus Erfahrung mit der Ausstellung, die bereits in Billerbeck und Nottuln zu sehen war.

Nach dem musikalischen Auftakt durch Georg Hallekamp, Dorothe Stenneken und Joffrey Bondzio eröffnet der stellvertretende Bürgermeister Gerrit Tranel am Donnerstagabend die Ausstellung „an einem ganz besonderen Geschichtsort“, so Tranel über die ehemalige Synagoge. Die stellvertretende Landrätin Anneliese Haselkamp meint in ihrem Grußwort, die „Ausstellung regt zum Nachdenken über den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft an“.

In einer kleinen Talkrunde mit Ulla Wolanewitz, der Leiterin der Volkshochschule Dr. Mechtilde Boland-Theißen und Flüchtlingspatin Christiane Wermert fragt Moderatorin Dr. Kristina Sievers-Fleer näher nach den einzelnen Schicksalen, die die Ausstellung zeigt. Es sind Schicksale wie das der jungen Männer Arshad und Khudaida Mashko aus dem Nordirak, die auf ihrer Odyssee zehn Tage „ohne Wasser und Essen verbracht“ haben. Oder das einer Pakistani, die entführt und eingesperrt wurde und nach ihrer Befreiung außer Landes fliehen musste. Später hat sie erfahren, dass ihre Schwester Opfer eines Säureattentats wurde, das eigentlich ihr gegolten hatte. „Diese Last schleppt man dann wie einen Backstein mit sich herum“, berichtet Wolanewitz.

Nach einer weiteren musikalischen Einlage und der Vorführung des Films dürfen sich dann auch die rund 50 Gäste fragen, was Heimat für sie bedeutet. 7 Das Buch zur Ausstellung „Sie sprechen aber gut Deutsch“ sowie die beiden anderen Buchprojekte der Autorin Ulla Wolanewitz „Muckefuck und Möppkenbraut“ und „So wass dat“ sind in den Geschäftsstellen der Allgemeinen Zeitung auf Anfrage erhältlich.