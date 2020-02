Anlieger klagen über Durchgangs-Raser

Auf Nachfrage der AZ haben Polizei und Stadt in dieser Woche erklärt, dass sie sich des Problems annehmen wollen. „Die Unfallsituation wird dort neu analysiert und bewertet“, kündigt Polizei-Sprecher Rolf Werenbeck-Ueding an – allerdings brauche der Sachbearbeiter dafür noch Zeit. Was den Durchgangsverkehr angeht, sieht er allerdings die Stadt als Straßenbaulastträger in der Pflicht: „Das steht in deren Aufgabenbuch.“

Theo Witte, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadt, verweist in seiner Stellungnahme darauf, dass 2018 nach Hinweis von Frau Obst schon eine Analyse von Ordnungsamt und Polizei erfolgt sei. Damals habe man die beschriebenen Gefahrensituationen nicht feststellen können. Nicht jeder Unfall könne zu einer voreiligen Neubewertung der Verkehrssituation führen, argumentiert er. „Fahrfehler wie der, der dem geschilderten Verkehrsunfall zugrunde lag oder riskantes Fahrverhalten lassen sich leider weder durch Durchfahrtsverbote, Kontrollen, Tempolimits oder einen noch so guten Straßenausbau verhindern.“

Veränderungen sind trotzdem in Sicht: Die Verwaltung hat im Dezember vom Stadtrat den Auftrag erhalten, ein neues Mobilitätskonzept für die Innenstadt zu erstellen. „Im Rahmen der Erstellung des Mobilitätskonzeptes werden auch die von Frau Obst angesprochenen Aspekte umfassend geprüft“, verspricht der Fachbereichsleiter. Ziel solle ein modernes und umweltgerechtes Verkehrskonzept sein, das von der breiten Masse der Bevölkerung mitgetragen wird. Unabhängig davon steht in Kürze auch noch eine Überprüfung der Verkehrssicherheit für Schüler in der Seminarstraße an. Darum hat die Schulleitung des Heriburg gebeten. Melanie Obst lässt das hoffen. Sie ist sicher, dass es heute in der Bevölkerung ein anderes gesellschaftliches Klima mit mehr Bewusstsein für Umwelt und Verkehrssicherheit gibt. „So ein Bürgerentscheid wie 2006 würde heute nicht mehr durchgehen.“