Schulen bleiben geschlossen

Coesfeld. Orkantief Sabine ist auch Montag noch in Coesfeld angesagt. Wie die Stadt Coesfeld mitteilte, bleiben wegen des Sturms am heutigen Montag (10.2.) alle Schulen in Coesfeld geschlossen. Dies sei in Abstimmung zwischen den Schulträgern und den Schulleitungen entschieden worden, so Sprecherin Andrea Zirkel. Das betrifft auch alle Berufskollegs in Coesfeld. Auf den Internetseiten der Liebfrauenschule, des Pictorius-Berufskollegs und des Oswald-von-Nell-BeruningBerufskollegs heißt es, dass der Unterricht aufgrund der angekündigten Gefahrenlage ausfalle. So wie in allen anderen Schulen in Coesfeld.

Von Viola ter Horst