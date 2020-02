Mit Singvögeln gegen haarige Raupen

Ansiedlung natürlicher Fressfeinde statt Einsatz von Bioziden – so lautet das Motto. Die Nistkästen sollen an Eichen in den Straßen und Grünanlagen der Stadt aufgehängt werden, Meisen und Co. anlocken und den Vogelbestand so auf natürliche Weise unterstützen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Denn wenn die Singvögel, die in den öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen leben, jetzt im Frühling Nachwuchs haben, brauchen die Nestlinge unentwegt Futter. „Auch wenn das Einflugloch an den Nistkästen für Kohlmeisen praktisch „maßgeschneidert“ ist: Auch andere Singvogelarten nutzen diese Kästen gern für ihre Brut“, informiert Theo Reckert, Leiter des Baubetriebshofes. „Wir hängen die Kästen bis Mitte März an den städtischen Eichen im Stadtgebiet und am Stadtrand auf“, sagt er und ergänzt: „Es wäre natürlich toll, wenn uns auch private Gartenbesitzer unterstützen und zusätzliche Nisthilfen für Gartenvögel aufhängen. Jetzt im Februar und März ist dafür eine gute Zeit.“

Wer dieser Bitte nachkommen möchte und sich den Bau nicht unbedingt selbst zutraut, der kann sich auch an die DiSoCo-Werkstatt wenden, wie Ludger Wilmer berichtet. „Es können sich auch Privatleute bei uns melden, wir bauen gerne noch ein paar Exemplare gegen einen kleinen Obulus.“ Entsprechende Anfragen von Kitas und Unternehmen habe er bereits erhalten.

Das Lärchenholz sei besonders langlebig. „Das fällt nicht im kommenden Jahr wieder vom Baum“, sagt der Werkstattleiter mit einem Zwinkern. Zudem sorgt die Teerpappe auf dem Dach des Nistkastens für zusätzlichen Schutz. „Von außen sind sie glatt, damit man sie gut sauber halten kann, von innen sind sie angeraut, damit die Vögel gut wieder nach draußen klettern können.“

Wer Interesse an einem Nistkasten hat, der kann sich bei der DiSoCo melden, Tel. 02541/847022 oder per E-Mail disoco-wl@ibp-ev.de.