Runder Tisch soll Klarheit bringen

Coesfeld. Im Kern waren sich alle Mitglieder des Kulturausschusses am Dienstagabend einig: Das Puppen- und Spielzeugmuseum soll erhalten bleiben, die Frage ist nur, wie? Wegen des zunehmenden Alters der Vereinsmitglieder und der schwieriger werdenden Gewinnung aktiver neuer Mitglieder hatte der Verein darum gebeten, zu prüfen, ob die Stadt nicht einspringen und künftig die Verantwortung für das Museum übernehmen könnte. Stadtbaurat Thomas Backes machte deutlich, dass es bei der Diskussion nicht um die Bewertung der Sammlung selbst gehe, „sondern um die Prüfung, ob eine mögliche Übernahme auch in den Kriterienrahmen passt, den dieser Ausschuss in 2019 genau für solche Anfragen beschlossen hat.“ Die zweite Frage wäre, was in der Folge zu tun sei, sollte sich die Stadt zur Übernahme entscheiden, denn für städtische Museen gälten andere Maßstäbe als für privat geführte.

Von Jessica Demmer