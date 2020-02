„Batman“ Gerrit Tranel muss sich verteidigen

Der Ausschuss lehnte mit elf zu eins Stimmen den Antrag der Fraktion Aktiv für Coesfeld/Familienpartei klar ab, die so genannte „Coesfelder Liste“ mit den Sortimenten, die nur in der Innenstadt angeboten werden dürfen, für drei Jahre außer Kraft zu setzen. Fraktionssprecher Dieter Goerke hatte diesen zuvor unter anderem mit „zu hohen Mieten“ in der City begründet. „Wir haben schon lange keine steigenden Mieten in der Innenstadt mehr“, widersprach ihm 1. Beigeordneter Thomas Backes. Alle waren sich einig, dass die Liste später angepasst werden soll, aussetzen wollte man sie aber nicht. „Das wäre ein Kardinalfehler“, so auch Thomas Stallmeyer (SPD).