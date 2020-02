Grünes Licht für geänderte Planung

Coesfeld (ds). Auf der bisherigen Freifläche an der Ecke Am Wietkamp/Akazienweg soll eine dreigeschossige Wohnanlage mit 24 Einheiten und einer Tagespflegeeinrichtung entstehen. Der Bebauungsplanentwurf dafür war – wie berichtet – von der Politik zunächst auf Eis gelegt worden, nachdem Anwohner die „massiven Baukörper“ an dieser Stelle abgelehnt hatten. Die Verwaltung verhandelte daraufhin mit dem Investor noch mal nach. „Das hat sich gelohnt“, befand im Planungsausschuss Thomas Stallmeyer von der SPD. Es sei gelungen, etliche Kritikpunkte abzumildern oder sogar ganz aufzulösen. So sei eine Bushaltestelle verlegt worden, auf dem Areal gebe es nun mehr Parkplätze. „Da hat sich was getan“, lobte auch Christoph Micke (CDU) den Kompromiss. Mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP stimmte der Ausschuss mehrheitlich dafür, den geänderten Plan offenzulegen und das Bebauungsplanverfahren weiterzuführen.

Von Detlef Scherle