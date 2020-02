IBP schwebt ein Inklusions-Hotel vor

Coesfeld. Es tut sich was rund um das Hotel zur Mühle und den benachbarten Valkenhof, zwei besondere Gebäude in Coesfelds Altstadt, die beide seit geraumer Zeit leer stehen. Dem Vernehmen nach soll die Stadt Coesfeld als Eigentümerin des Hotels mindestens zwei ernsthafte Kaufinteressenten für die Immobilie zwischen Mühlenstraße und Burgring haben. Gehandelt werden die Namen Helmut Schumacher, Geschäftsführer der Hupfer Metallwerke, und der Verein Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP). IBP-Geschäftsführer Martin Althoff bestätigte gestern auf Anfrage der AZ, dass der Verein schon vor mehr als zwei Jahren Interesse an dem Objekt angemeldet habe, mit dem Ziel, dort entweder Wohnen oder ein Inklusions-Hotel zu verwirklichen. Wider Erwarten griff die Verwaltung nicht sofort zu, sondern hielt laut Althoff den IBP hin mit der Begründung, man wolle ein Verfahren in Gang setzen, um Interessen auszuloten. Althoff: „Seltsamerweise wurden wir in dieses Verfahren nicht eingebunden.“ Weil sich das Prozedere so lange hinzog, habe der IBP sechs geförderte Arbeitsplätze, die ihm für das Projekt „Hotel zur Mühle“ schon sicher waren, zurückgeben müssen. Warum der IBP hingehalten wird, darüber kann Althoff nur spekulieren: „Eine Vermutung ist, dass man uns und unsere Zielgruppe nicht will.“ Ungeachtet dessen habe der Verein nach wie vor Interesse, das Hotel zu kaufen. Helmut Schumacher gab keine Stellungnahme zum Thema ab.

Von Christine Tibroni