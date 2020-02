Stadt baut Rinnen statt Bäume zu fällen

Der Planungsausschuss, bei dem der Antrag auf der Tagesordnung landete, ist dem jetzt nicht gefolgt, sondern setzt stattdessen auf Vorschlag der Verwaltung auf eine bauliche Lösung, mit der bereits an der Süringstraße gute Erfahrungen gemacht wurden: Zwei 60 cm breite Schwerlastrinnen sollen auf der gesamten Breite der Klosterstraße eingebaut und an den Kanal angeschlossen werden. Das Fällen von vier Bäumen würde dagegen nicht viel bringen, hatte Fachbereichsleiter Uwe Dickmanns zuvor erläutert. „Das Straßengrün sollten wir erhalten“, meinte Gerrit Tranel von der CDU. Dem schlossen sich auch die anderen Fraktionen an. Alle hoben aber auch hervor, dass man die berechtigten Anlieger-Interessen im Blick behalten müsse. „So ein großer Schaden sollte nicht wieder eintreten können“, sagte Erich Prinz (Grüne). „Die Zeit wird zeigen, ob die Rinnen reichen“, betonte Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld/Familie). Thomas Stallmeyer (SPD) appellierte an alle Bürger – nicht nur in diesem Bereich, vor der eigenen Haustür mit darauf zu achten, dass Straßenabflüsse freigehalten werden.