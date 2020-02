Politiker drücken aufs Tempo

Coesfeld (ds). „Ich kann diese Form der Zukunftsmobilität jeden Tag testen“, lacht Julika Fritz. Die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt, die sich jetzt im Umweltausschuss des Stadtrates vorstellte, wohnt in Münster. Täglich kommt sie mit der Bahn nach Coesfeld, um in Zusammenarbeit mit allen Abteilungen das von der Politik beschlossene Integrierte Klimaschutzkonzept umzusetzen. Wie sie erläuterte, soll die Förderung einer klima- und umweltfreundlichen Mobilität dabei eine besonders hohe Priorität bekommen. Sie will die Infrastruktur an Elektro-Ladestationen ausbauen und die Standorte über eine App anzeigen lassen. Car-Sharing, Mitfahrzentralen und On-demand-Verkehre sowie der Verleih von Lastenrädern seien weitere Bausteine. Vor allem aber will sie Radfahrern und Fußgängern den Rücken stärken und mit einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, dass immer mehr Menschen das Auto stehen lassen.

Von Detlef Scherle