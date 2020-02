Liebe geht durch Tanz und Magen

Dancing Dinner in der Fabrik

Coesfeld (mp). Passend zum Valentinstag dreht sich beim ausverkauften Dancing Dinner in der Fabrik alles um Liebe: „Liebe und Leidenschaft – Liebe und Emotion – Liebe und Energie – Liebe und Freude“. Die 70 Tänzerinnen und zwei Tänzer der Leistungsgruppen der SG Coesfeld zeigen ihre Interpretationen zum Thema „Liebe“. Das Team um Uschi Aupers empfängt in einem besonders festlichen Ambiente die vielen Besucher, die das Vier-Gänge-Menü genießen und auf die Tanzdarbietungen gespannt sind. Und sie werden nicht enttäuscht. Voller Leidenschaft und Emotionen zeigen die Tänzer dem Publikum immer wieder tolle Tanzdarbietungen, die oft mit wahren Beifallsstürmen und viel Applaus enden. „Hier ist eine rundherum gute Stimmung. Das Essen ist toll. Die Bühne für die Tänze ist hervorragend. Die haben sich heute selbst übertroffen. Es ist super Spitze hier“, meinen vier Frauen, die in einer netten Damenrunde den Abend genießen. Beim nächsten Dancing Dinner wollen sie wieder dabei sein. Sarah Riedel bedankt beim „phantastischen Publikum“ und lädt alle zum Abschluss zur Aftershow-Party ein.