Bei dem Austausch mit den britischen Kollegen während der Arbeit und auch bei verschiedenen Aktionen in der Freizeit wurde nicht nur die englische Sprache aufgefrischt, es konnten auch persönliche Erfahrungen gesammelt werden, die der jungen Frau sicherlich in Erinnerung bleiben. „Außerdem bin ich in meinem Leben noch nie geflogen“, war Kristin Schikulla vor Reisebeginn doch ziemlich aufgeregt.

Mittlerweile ist wieder Alltag eingekehrt: Praktische Ausbildung bei der Fahrzeuglackiererei Richter GmbH in Coesfeld, Berufsschule in Münster, dazu noch mehrere ein- bis zweiwöchige Lehrgänge sowie Prüfungsvorbereitungen lassen keine Langeweile aufkommen.

„Ein Bürojob kam für mich nie in Frage, ich wollte schon immer an Autos arbeiten. Hier bei Richter bin ich außerdem noch gestalterisch tätig und sehe anschließend direkt die Ergebnisse“, erklärt Kristin Schikulla ihre Berufswahl. Geregelte Arbeitszeiten, gute Verdienstmöglichkeiten und ein familiäres Betriebsklima sind weitere Gründe, warum sie diesen Schritt nie bereut hat.

Seit über einem Jahr engagiert sich Kristin zudem als Ausbildungsbotschafterin. Hier berichtet sie auf Ausbildungsmessen und direkt im Schulunterricht über ihren Ausbildungsberuf. Für diese Tätigkeit wurde sie bei der Handwerkskammer speziell geschult.

Im Rahmen einer großen Feierstunde wurden sowohl Kristin Schikulla als auch der Ausbildungsbetrieb Richter GmbH Lackierungen geehrt. Das Unternehmen und die Auszubildende erhielten für ihr Engagement jeweils eine Urkunde.

„Ich fühle mich im Hause Richter sehr wohl und komme mit allen Kollegen und Vorgesetzten sehr gut klar – sie helfen mir, wo sie können“, äußert sich Kristin Schikulla sehr dankbar für die Unterstützung und die fundierte Ausbildung bei der Lackiererei Richter.

Derzeit sind vier Auszubildende bei Richter beschäftigt: Einer befindet sich im ersten Lehrjahr, ein junger Mann aus Eritrea durchläuft sein zweites Ausbildungsjahr, die Ausbildungsbotschafterin Kristin Schikulla ist im dritten Jahr und ein Jahrespraktikant wird die Ausbildung im Hause Richter am 1. August 2020 beginnen.

Wer Näheres über das Berufsbild des Fahrzeuglackierers (m/w/d) erfahren möchte, ist im Hause Richter jederzeit herzlich willkommen.

Und auch sonst ist dies die Adresse rund um den Lack:

Richter GmbH Lackierungen

Dieselstraße 36 in Coesfeld (Gewerbegebiet Otterkamp)

Homepage: www.richter-lackierungen.de

E-Mail: info@richter-lackierungen.de

Tel.: 0 25 41/7 00 87 (diese Nummer wird Ihr Auto lieben!)

Ansprechpartner: Uwe Heitz und Ralf Heitz-Große Lembeck