Weil Anlieger immer öfter auf die Barrikaden gehen

Schon ganz direkt helfen wollte Pro Coesfeld den Anliegern, in dem die Stadt sie vorab grundsätzlich über Bauvorhaben nach § 34 Baugesetzbuch informiert. „In anderen Verwaltungen – da ist das möglich“, argumentierte Hans-Theo Büker. „Warum nicht in Coesfeld?“ Beigeordneter Thomas Backes verwies darauf, dass dieses Thema gesetzlich klar geregelt sei: „Vor der Entscheidung darf ich nicht informieren.“ Und nachher auch nur, wenn nachbarrechtliche Belange berührt sind. So habe man den Anliegern am Gerlever Weg, wo es um den Bau einer neuen Kita geht, die Unterlagen zur Verfügung gestellt. „Der Antrag trifft das Problem gar nicht“, meinte Gerrit Tranel (CDU) zum Vorstoß von Pro Coesfeld. Als Beleg führte er das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Bense-Gelände an der Borkener Straße an: Anlieger hätten nur informiert werden dürfen, wenn nachbarrechtliche Belange berührt werden: „Aber da stimmen die Abstandsflächen.“ Die Politiker verständigten sich darauf, dass auch das Thema Anliegerinformation zunächst in der neuen Arbeitsgruppe besprochen werden soll. Pro Coesfeld zog den Antrag wieder zurück.