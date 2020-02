Wenn Sprache zum kulturellen Kapital wird

Dass Migranten ihre Muttersprache in einem fremden Land weiterhin beibehalten und auch der zweiten Generation beibringen, sei für sie besonders wertvoll. „Alles andere würde bedeuten, dass man seine Wurzeln verleugnet. Aber erst durch sie erhält man doch seine eigene Identität.“ Nur weil man in Deutschland lebe, müsse man nicht ausschließlich nur Deutsch sprechen, plädiert Y Cheau Deng für eine Sprachenvielfalt. Jeder Muttersprachler sei somit nicht nur Sprach- sondern auch Kulturexperte.

Kambodschanisch kann sie heute noch verstehen, aber nicht mehr sprechen. Hochchinesisch hat sie studiert, ebenso Deutsch. Beides beherrscht sie perfekt in Schrift und Sprache und doch ist für sie Deutsch die Muttersprache. „Ich kann mich hier am besten ausdrücken. Auch wenn Chinesisch bildhafter ist.“ Deutsch sei für Chinesen nicht schwer zu lernen. „Es ist eine sehr systematische Sprache mit vielen Regeln“, so Y Cheau Deng. Wobei Schreiben und Sprechen zwei paar Schuhe seien. „Im Chinesischen gibt es einfach kein ‘R’, deshalb ist die Aussprache nicht ganz so einfach.“ Dass sie selbst einmal Deutsch unterrichte, eine Sprache, die sie erst selbst erlernen musste, hatte sie anfangs nicht gedacht. „Wenn mir das jemand als Kind erzählt hätte, hätte ich gelacht“, sagt sie.

In einer ähnlichen Lage befindet sich auch Angelika Wolfers. Sie lebt seit neun Jahren in Deutschland, kommt aus Weißrussland. Für sie selbst ist die Definition der Muttersprache nicht ganz so einfach, denn: „In der Schule haben wir unsere Literatur oft auf weißrussisch gelesen, die Behördensprache ist Russisch.“ Ihre beiden Kinder wachsen ebenfalls zweisprachig auf. „Mit meinem Mann sprechen sie deutsch, mit mir russisch“, so Angelika Wolfers. „Sie haben dadurch zwei Muttersprachen und können beliebig wechseln“, freut sich die Dozentin für Deutsch als Zweitsprache sowie Projektmitarbeiterin der VHS und wird dabei von Y Cheau Deng bestärkt: „Sie sollten beide Sprachen auch weiterhin pflegen. Es ist ein Erbe, das so bereichernd ist. Sie können dann selbst irgendwann entscheiden, was ihre Muttersprache ist. Und man kann zwischen beiden Sprachen wechseln, ohne dass die Identität wackelt.“

Das sieht manch einer noch anders, erzählt Angelika Wolfers. „Als ich mit meinen Kindern neulich auf der Straße russisch gesprochen habe, rief mir ein älterer Herr zu, dass ich doch wieder dahin gehen sollte, wo ich herkomme.“ Rassismus sei hin und wieder Teil ihres Alltags. Das hat auch Y Cheau Deng schon erlebt. „Das sind Momente, die einen tief treffen, weil man aus seinem Alltag gerissen wird. Wir fühlen uns hier heimisch, denken gar nicht darüber nach, dass unsere Wurzeln woanders liegen.“ Denn Heimat, so Y Cheau Deng, sei ein Gefühl. Heimat sei dort, wo die Familie ist. Und die lebt in Deutschland. Schon seit Jahren.