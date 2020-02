Stärkere Kontrollen durch Ordnungsamt

Coesfeld. Eine Sache klärt Hubertus Brüggemann vom städtischen Fachbereich Ordnung und Soziales gleich vorab: „Die Straßenverkehrsordnung, die gilt auch an Sonn- und Feiertagen“ – doch das scheint in jüngster Zeit in Vergessenheit zu geraten, wie er erklärt: „Wir beobachten in den vergangenen Wochen, dass besonders in den Abendstunden und am Wochenende Teile des Lambertiplatzes und der Bernhard-von-Galen-Straße zugeparkt werden.“ Das Ordnungsamt wird deshalb die Kontrollen auch an Sonn- und Feiertagen intensivieren, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Denn manch ein Autofahrer ignoriert das Zonenhalteverbot, das in der gesamten Innenstadt gilt, und parkt verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen.

Von Allgemeine Zeitung