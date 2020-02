Die „Kleinen“ sortieren sich – auseinander

Bei der Familienpartei ist man über den Schritt Sokols zunächst überrascht. „Davon weiß ich nichts“, sagt Orts- und NRW-Parteichef Marcel Stratmann. Nach einem Gespräch mit Sokol teilt Bundesvorsitzender und Europaabgeordneter Helmut Geuking dann aber auf Nachfrage mit, dass der Beitritt Sokols zu AfC „ein ganz normaler Vorgang“ sei. Seine Partei erlaube Doppelmitgliedschaften ausdrücklich. Die machten auch strategisch Sinn. So könne Sokol auch mit Stimmrecht an Veranstaltungen der AfC teil- und dort Einfluss nehmen. Die Geschichte der Familienpartei sei ohnehin gekennzeichnet durch Zusammenschlüsse. Sie arbeite vielerorts mit Wählergemeinschaften zusammen – mit dem Ziel, diese über kurz oder lang aufzunehmen.

In der Familienpartei aufgehen – das kommt für AfC allerdings nicht in Frage. „Wir haben junge Leute zum Mitmachen bewegen können“, freut sich Schneider über personelle Verstärkung. Auch habe man die Präsenz in den sozialen Medien ausgebaut. Ein neues Sonnen-Logo mit dem zusätzlichen Label „Freie Wähler“ prangt von der AfC-Facebookseite. „Mit der Partei Freie Wähler in Bayern hat das aber nichts zu tun“, erläutert er. AfC will damit deutlich machen, dass man sich dem NRW-Verband der freien Wählergemeinschaften angeschlossen hat. Das wollte auch Pro Coesfeld, bekam aber einen Korb, weil in jeder Kommune nur eine Initiative aufgenommen wird. AfC war schneller.

Auch die Familienpartei will zur Kommunalwahl am 13. September wieder antreten. Das sei klar, so Stratmann. Auf Nachfrage räumen er und Geuking allerdings ein, dass die Mitgliederbasis in Coesfeld dünn sei. Von einst über 30 jungen Mitgliedern seien rund 20 unter anderem wegen Ausbildung „weggezogen“. Immer wieder habe es auch Versuche von AfC gegeben, „unsere jungen Leute abzugraben“, so Geuking. Acht Mitglieder hat die Familienpartei noch, inklusive Sokol. Aber Geuking macht sich da keine Sorgen: „Wir haben genug Unterstützer.“