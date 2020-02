Dem Nein-Gefühl Ausdruck geben

Die Martin-Luther-Schule nahm bereits zum sechsten Mal das Angebot der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück wahr – erneut in Kooperation mit der benachbarten Montessori-Schule. Alle Kinder der dritten und vierten Klassen beider Schulen erhielten an drei Vormittagen Gelegenheit, sich mit verschiedenen Formen von Grenzverletzungen und sexueller Gewalt auseinanderzusetzen und im Dialog mit den Theaterpädagogen Strategien für den Umgang mit Übergriffen zu entwickeln. Die Theaterszenen, die Alltagssituationen aufgriffen, sensibilisierten für positive Ja- und negative Nein-Gefühle und ermunterten die Mädchen und Jungen, auf ihre Gefühle zu hören. Die wichtigste Botschaft: Wenn du ein Nein-Gefühl hast, geh zu jemandem und erzähl ihm davon. Ansprechpartner können alle sein, denen du vertraust: Eltern, Lehrer, Trainer. Hilfe finden Kinder auch unter der Nummer gegen Kummer Tel. 116111 oder 0800/1110333, die allen teilnehmenden Schülern und Schülerinnen am Ende des Projekts ausgehändigt wurde.

Der Dank der Martin-Luther-Schule geht an den Verein gegen Kindesmissbrauch in Mülheim/Ruhr, der die Kosten für die Theaterwerkstatt übernommen hat und an das Jugendamt der Stadt Coesfeld, das den vorgeschalteten Elternabend organisierte.