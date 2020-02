Humorvolle Begegnung von Kulturen

Coesfeld. Als die Schauspieler Thomas Hänsel und Rusen Kartaloglu in ihren Zeitungen in deutscher und in türkischer Sprache lesen, dass man den Schatz von Ali Baba in der Türkei gefunden habe, beginnen sie sofort eine Bastelaktion. Rund 100 Kinder und Erwachsene lauschen im Konzert Theater ganz gespannt, was daraus wird. Die beiden schneiden den Esel und Ali Baba als Erstes als vereinfachte Figuren aus der Zeitung und tauchen damit tief in die Geschichte ein, die aus Tausendundeiner Nacht stammt, aber in verschiedenen Versionen in der europäischen Märchenkultur angekommen ist.

Von Elvira Meisel-Kemper