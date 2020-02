Goxeler Umzug soll heute stattfinden

Coesfeld (ds). Momentan stürmt und regnet es noch heftig. Aber Volker Barenbrügge von der Nachbarschaft Wittenfeld ist sich sicher: „Bald klart der Himmel über Goxel auf.“ Der große Karnevalsumzug, so haben die Verantwortlichen gerade entschieden, soll stattfinden. „Wir werden losziehen!“ stellt Barenbrügge auf AZ-Nachfrage klar. Ab 15.11 Uhr sollen die Wagen durch den Ortsteil rollen. „Wir haben ja relativ kleine Karnevalswagen mit nicht so hohen Aufbauten und vor allem auch viele Fußgruppen“, erläutert er die Entscheidung pro Umzug. Daher sei das Risiko viel geringer als bei den Umzügen in den größeren Metropolen. Die Goxeler hoffen nun, dass trotz des Wetter auch viele kostümierte Menschen kommen, um den Zugweg zu säumen.

Von Detlef Scherle