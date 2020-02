Große Gaudi im Goxeler Musikantenstadl

Für die ersten großen Lacher des Abends sorgt Pastor Johannes Hammans, der in Brauhaus-Kluft mit Bierfässchen die Bühne betritt und Liederzeilen wie „In Goxel steht ein Kirchbrauhaus“ singt. Denn er hat festgestellt: „Das Brauhaus ist voll, die Kirche ist leer. Das liegt wohl daran, dass es in der Kirche kein Bier gibt und nur vom Halleluja geht der Durst nicht weg.“ Da darf auch ein Gebet auf das Bier nicht fehlen: „Bier unser, der du bist im Glas, geheiligt werde dein Hopfen.“

Bereits in der Bütt bekannt ist Petronella (Karin Hamburger) mit Geschichten aus der Familie Knorze: „Mein Opa hat den Hubert gefragt, wie es mit der Liebe im Urlaub lief. Da sagte Hubert: Liebe hatten wir fast jeden Tag. Opa darauf: Was?! Und Hubert: Ja. Fast am Montag, fast am Dienstag…“

Für die härteren Worte ist der Goxelrocker (Markus Kappe) zuständig: „Da hab’ ich letztens meine Ex wiedergetroffen und sie sagt zu mir: Markus, guck mal, das Teil ist acht Jahre alt und es passt mir immer noch. – Ist ja auch ein Schal!“

Viel Applaus bekommen auch die Tanzgruppen für ihre Showtänze: die Tanzgarden vom Schützenverein Lette und der KAGEHO, die Black Jewels, United, Bailandos und Next Generation. Ein absoluter Höhepunkt ist wieder das Männerballett. Die Tänzer liefern nicht nur synchron und mit Begeisterung ab, sondern beeindrucken auch mit verschiedenen Hebefiguren. Damit reißen sie das Publikum von den Stühlen und lassen das Festzelt so richtig beben.

30-jähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr das Wittenfeld-Lied von Günter Golin, das von den bunt kostümierten Jecken schunkelnd und laut mitgesungen wird.

Die Bilanz des Abends fällt bei den Besuchern erwartungsgemäß aus: „Ich hatte richtig viel Spaß. Das Programm war sehr abwechslungsreich und hat viel Verschiedenes geboten“, meint Tobias König. Dem stimmt auch Victoria Woltering zu: „Das Programm ist Hammer. Die Stimmung im Zelt ist super und wir feiern richtig mit.“ Auch den Aktiven hat der Abend sichtlich Freude bereitet. „Ich bin sehr zufrieden. Die Stimmung ist richtig schön und es macht viel Spaß Teil des Ganzen zu sein“, sagt Claudia Strotkemper.