Gallisches Dorf trotzt Dauerregen

Sehr zur Freude von Volker Barenbrügge, frisch gewählter Vorsitzender der Nachbarschaft Wittenfeld und damit erstmals Hauptverantwortlicher für den Karneval in Goxel. „Das ist heute eine Premiere unter erschwerten Bedingungen“, spielt Barenbrügge auf die Wetterunbilden an. Den Zug abzusagen, sei im Organisationsteam zwar kurz diskutiert, aber dann schnell wieder verworfen worden. Barenbrügge: „Wir hatten in den vergangenen Jahren immer schlechtes Wetter und trotzdem einen gelungenen Umzug. Warum sollte das dieses Mal anders sein?“ Er soll Recht behalten. Zwar säumen deutlich weniger Zuschauer als in anderen Jahren die Straßen, aber vor allem die Goxeler halten Pohl und feiern gemeinsam mit den Zugteilnehmern gut gelaunt die fünfte Jahreszeit. Der 20 Gruppen umfassende Zug bietet einen bunten Themen-Mix, wobei das Umweltthema besonders stark vertreten ist. Da tummeln sich die Eichenprozessionsspinner vom Rekener Postweg neben den Bienenrettern vom Witte Sand. Eine Gruppe macht mit venezianischer Gondel darauf aufmerksam, was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt, während eine andere die Vermüllung des Planeten aufs Korn nimmt. Stammgäste aus Coesfeld sind auch dabei: Wester Esch und Freunde mit Wikingerschiff und lauter starken Männern (und Frauen), die Marienburg zum Thema Disney und die AnKoBlu, die als freche Früchtchen und Geisterjäger Stimmung macht. „Wie jedes Jahr: Viele tolle Ideen, die kreativ umgesetzt wurden“, lobt eine Besucherin aus Coesfeld, die mit einem Frauentrüppchen das Geschehen verfolgt. Oder wie es die Nachbarn vom Wenneberg, verkleidet als Hühnerschar, auf den Punkt bringen: „Goxel – das Gelbe von Coesfeld.“ Ein Schelm wer denkt, dass da die aufständischen Gallier aufblitzen.