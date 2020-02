„E-Mobilität in Fokus der Menschen rücken“

Coesfeld. Noch wirkt sie etwas unscheinbar, die neue Schnellladesäule auf dem Gelände des Hagebaumarkts Frieling an der Dülmener Straße. Das soll sich aber ändern: „Wir werden noch ein Hinweisschild am Grünstreifen aufstellen und die zwei Parkplätze an der Ladestation farblich markieren“, versichert Falko Rohlfs, Prokurist des Baufachhandels. „Unsere Kunden sollen auch optisch darauf aufmerksam gemacht werden.“ Schließlich können diese nun ihr E-Auto an der neu eingerichteten Schnellladesäule aufladen – und das bargeldlos per Handy-App oder Kundenkarte.

Von Leon Eggemann