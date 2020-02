Poetische Reise durch die Nacht

Coesfeld. „Was, noch ne Schicht?“, erbost telefonierend stapft Altenpflegerin Edith durchs Publikum und tritt völlig überlastet ihre dritte Schicht im „Haus zur untergehenden Sonne“ an. Kaum hat sie ihren Platz eingenommen, schlurft in Filzpantoffeln, Bademantel und mit wirrem Haarschopf der zerbrechlich und leicht verwirrt wirkende Herr Petermann durchs Haus und bringt mit seiner Weigerung, sich an die rigiden Schlafenszeiten zu halten, die arme Edith an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Der alte Mann ist sich sicher, „wenn ich morgen aufwache, bin ich tot, meine Seele wird meinen Körper verlassen in dem Moment, in dem ich die Augen schließe“. Was also ist zu tun?

Von Ursula Hoffmann