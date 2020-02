Viel Zustimmung für Duo Laschet/Spahn

Coesfeld. An der CDU-Basis in Coesfeld scheint es viel Zustimmung für das Gespann Laschet/Spahn für die Neubesetzung der Parteispitze zu geben. Das ergab eine nicht repräsentative Blitz-Umfrage unserer Zeitung unter führenden Christdemokraten. „Sie greifen zwei Lager ab, Laschet das liberale und Spahn das konservative“, hält Norbert Frieling, Vorsitzender des Bauausschusses des Stadtrates, das gemeinsame Antreten für einen geschickten Schachzug. „Ich halte eine Menge von der Teamlösung“, schlägt CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Willi Korth auf Nachfrage der AZ in die gleiche Kerbe. Laschet habe es „mit Maß und Mitte“ geschafft, die Partei in NRW zu einen und eine Wahl gegen eine amtierende Ministerpräsidentin zu gewinnen. Auch im Bund, ist er überzeugt, könne er erfolgreich wirken. „Er hat gezeigt, dass er integrieren kann.“ Und mit ihm könne es gelingen, die CDU aus der Krise zu führen und an die Grünen beziehungsweise die AfD verloren gegangene Wähler zurückzugewinnen.

Von Detlef Scherle