40 000. Fahrgast im Bürgerbus begrüßt

Was am 3. Februar schon in unserer Zeitung angekündigt wurde, hat sich am Rosenmontag ereignet. Der 40 000ste Fahrgast des Bürgerbusses konnte begrüßt werden. Fahrdienstleiter Werner Gehling überraschte Hanna Medding mit einem Blumenstrauß. Sie wollte eigentlich nur zum Kaffeetrinken in die Innenstadt fahren, hat sich aber über die kleine Aufmerksamkeit sehr gefreut. Sie benutzt den Bürgerbus regelmäßig und ist mit diesem Mobilitäts-Angebot in der Stadt Coesfeld sehr zufrieden.

Von Allgemeine Zeitung