Durchfahrts-Raser lärmen in 30er-Zone

Seit Jahren setzt sich Uesbeck – auch als Vorsitzender der Antonius-Nachbarschaft – dafür ein, dass etwas gegen die Durchfahrts-Raser unternommen wird. „Die, die langsam fahren, stören uns kaum“, erklärt er. Ihm und den anderen Anliegern gehe es auch nicht um Sperrungen. Aber zum Beispiel auf der Seite seines Hauses eine Warnbake als Hindernis einzubauen, wäre eine gute Idee, die er auch schon bei der Stadtverwaltung vorgetragen hat. Doch dort mahlen die Mühlen langsam. „Vor 30 Jahren haben wir hier schon mit unseren Kindern mit selbst gemalten Bildern demonstriert“, erinnert er sich. Nach dem Bürgerentscheid vor 14 Jahren sei alles eher noch schlimmer geworden.

Auch dass es zu wenig 30er-Markierungen auf der Straße gibt, moniert er und hat schon zur Selbsthilfe gegriffen. Auf seiner Mülltonne prangt ein 30er-Schild. Und auch oben am Haus hat er einen Warnhinweis angebracht. Außerdem weist ein roter Bobby-Car vor seiner Auffahrt darauf hin, dass dort Kinder spielen. Die Autofahrer beeindruckt das offensichtlich kaum. Auch heute rasen sie so schnell an den Uesbecks vorbei, dass ein Gespräch kaum noch möglich ist.

Nur das Gerät, das die Geschwindigkeit anzeigt, hilft wirklich, weiß Uesbeck. Wenn die Stadt die Anzeigetafel mit den Smileys aufgestellt hat, halten sich deutlich mehr ans Tempo-Limit. Er würde sich wünschen, dass sie es viel öfter einsetzt. Gerade auch an Kirmes-Tagen. Dann sei dort besonders viel los. Leider gebe es aber für über 20 Messstellen im Stadtgebiet nur ein Gerät.

Ein Nachbar ist inzwischen dazugestoßen. Karl-Josef Heilkenbrinker, der an der Ecke Seminarstraße/Basteiwall wohnt. Auch er findet die Situation des Durchgangsverkehrs „unerträglich“. „Ich bedauere die Busfahrer, die hier um die Ecke müssen“, sagt er, während ein Schneeschauer niedergeht. Da komme es immer wieder zu brenzligen Situationen – vor allem mit Schulkindern. Hochgefährlich. „Der Busverkehr muss hier raus“, hat er eine klare Forderung an die Stadt. Die Kinder könnten auch am Busbahnhof am Schulzentrum aussteigen und die paar Schritte zum Heriburg laufen – wie die Kinder, die mit der Bahn kommen.

Unterstützt werden die Uesbecks und Heilkenbrinker von Hermann Josef Israel, der selbst im Hengte-Viertel wohnt, aber in der Nähe des Basteirings seine Enkelkinder hütet und daher die Situation sehr gut kennt. „Das Durchfahren muss unattraktiver gemacht werden“, meint er. Das Gegenteil sei aber der Fall. So habe die Stadt an der Kreuzung mit der Borkener Straße sogar noch eine Extra-Abbiegespur geschaffen, damit es sich nicht mehr lange staut.

Die Anlieger wollen sich nun nochmal zusammensetzen, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten und diese dann dem Stadtrat vorzulegen. Vor einem neuen Mobilitätskonzept müssten auf jeden Fall schon provisorische Maßnahmen ergriffen werden, sind sie sich einig. Ihre Geduld sei am Ende.