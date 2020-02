Grenzenlose Feuerwehr-Freundschaft

Coesfeld. Neun Feuerwehrleute des Löschzuges 1 aus Coesfeld sind jetzt einer Einladung zum Besuch der Brandweer De Bilt/Bilthoven gefolgt. Der Gruppenführer und Leiter des Feuerwehrvereins Marco Schröder und der Zugführer der Brandweer Bilthoven Peter Dekker hatten ein tolles Programm zusammengestellt. Nach einem Kaffee zur Begrüßung und einer PowerPoint-Präsentation stand eine Besichtigung der umgebauten und renovierten „Kaserne“ in Bilthoven an. Hier begutachteten die Teilnehmer die neuesten Fahrzeuge und Gerätschaften. Zwischendurch kam es zu zwei Realeinsätzen für die Brandweerkollegen: ein Einsatz als First Responder und das Auslösen einer Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim.

Von Allgemeine Zeitung