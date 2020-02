„Verschnarchte Politik“ im Visier

Die Themen sind mit den Coesfelder „Baustellen“ – auch im übertragenen Sinne – ,Thüringen und der Krise der CDU gesetzt. Lang und Neubaur greifen zu Beginn aber auch den Anschlag von Hanau auf. „Rassistische Gewalt ist ein Angriff auf die Demokratie“, hebt die stellvertretende Grünen-Chefin im Bund hervor und greift die CDU für ihr Taktieren in Erfurt scharf an: „Wer Linkspartei und Faschisten gleichsetzt, der rollt den Rechtsextremisten den roten Teppich aus.“ Hanau, beschreibt es ihre NRW-Kollegin, sei eben kein singuläres Ereignis, es stehe in einer Reihe. Da müsse nun Schluss sein mit Sonntagsreden. Sie fordert, dafür zu sorgen, dass Rechtsextreme in den Sicherheitsbehörden keine Macht entfalten dürfen.

Diekmann beschränkt sich auf Coesfeld, skizziert ihre Vision vom Jahr „2030 mit mir als Bürgermeisterin“. Da verpasst der neue Wirtschaftsförderer mit dem „Digital-Hub“ in Lette dem d.velop Campus in Gescher „einen Stich“. „Die Stadtwerke liefern 100 Prozent Ökostrom. Keine Alternative.“ Und zur Lösung der Verkehrsprobleme in der Innenstadt: „Die Umgehungsstraße ist ... super attraktiv geworden – die Ampelverträge mit Siemens sind ausgelaufen und wir haben hier Kreisverkehre geschaffen.“ „Neue Themen werden in Coesfeld nun gemeinschaftlich und partizipativ angegangen“, verspricht sie. „Alle lieben es.“ Das Betreuungsangebot in den Kitas sei „erste Sahne“. Und die Kulturnacht gibt es auch wieder, weil sie „von der Verwaltungsspitze zum Pflichtprogramm erklärt wurde“. Auch ein „Jugendparlament“ schwebt ihr vor, ein „frisch gelüftetes Rathaus“ und bezahlbare Wohnungen für alle – auch in der Innenstadt. Für all das will sie „eine Welle in Gang“ setzen, „mit einem dicken Wumms“ die Trägheit abschütteln. Großer Beifall ist ihr dafür am Ende sicher. Begeistert von ihren Visionen ist auch Neubaur: „Ich möchte nach Coesfeld ziehen“, ruft sie in den Saal. Sie ermuntert die Coesfelder dazu, den Traum von Coesfeld 2030 mit der Wahl von Diekmann wahr werden zu lassen: „Ich hoffe, dass das richtig gut durchknallt am 13. September.“ Auch landesweit strebten die Grünen „das beste Ergebnis unserer Geschichte“ an.