Weichenstellung für neue Gastronomie

Coesfeld. Jetzt kommt Bewegung in den Verkauf von Hotel zur Mühle und Valkenhof. Wie Beigeordneter Thomas Backes (Stadt) gestern auf Anfrage mitteilte, hat der Rat in nichtöffentlicher Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, den denkmalgeschützten Altbau des Hotels zur Mühle, in dem die Mühlenschänke untergebracht ist, an den Coesfelder Unternehmer Helmut Schumacher (Hupfer Metallwerke) zu verkaufen. Gleiches gilt für den Parkplatz zwischen Hotel und Valkenhof und die gepflasterte Fläche, die, eingerahmt von Burgring und Mühlenplatz, unmittelbar an die Terrasse des Valkenhofs angrenzt. In beiden Fällen handelt es sich um städtische Flächen, die an Schumacher veräußert werden sollen. Zu welchem Preis die Immobilien den Besitzer wechseln, wollten weder Backes noch der künftige Eigentümer zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich machen. Nur so viel: Der Wert der Mühlenschänke wurde durch einen Gutachter ermittelt, bei den unbebauten Flächen wurden aktuelle Bodenrichtwerte in Ansatz gebracht.

Von Christine Tibroni