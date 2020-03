Technik-Wechsel im laufenden Betrieb

Lette. Ganz so viel zu sehen ist gar nicht von den 4,3 Millionen Euro, die die Stadtwerke Coesfeld kürzlich in das Wasserwerk Lette investiert haben. „Das meiste liegt unter der Erde“, lächelte Projektleiter Hubert Meinker, der die Umbaumaßnahme gestern Vertretern der Landwirtschaft, die sich an einer Kooperation zum Schutz des Trinkwassers beteiligen, vorstellte. Vor allem neue Rohwasserleitungen wurden verlegt, aber auch Brunnen neu gebaut und die elektronische Steuerung auf den neuesten Stand gebracht. Ziel sei es gewesen, die Trinkwasserqualität weiter zu optimieren und die Betriebssicherheit zu erhöhen, unterstrich er. Und es geht nun noch weiter – oberirdisch: In diesem Jahr sollen noch das Dach und die Fensterfronten des Wasserwerks an der Bruchstraße erneuert werden.

Von Detlef Scherle